EC Bregenzerwald gewinnt in Klagenfurt klar

Drei Punkte landen nach dem Spiel in Klagenfurt auf dem Konto der Wälder.

Die ECB Cracks können gegen die Rotjacken ein halbes Dutzend Tore einnetzen und gewinnen mit 2:6. Bereits am Sonntagabend ist das Team in Laibach erneut gefordert.

An den ereignisarmen ersten Abschnitt schloss ein spektakulärer zweiter Durchgang an, in dessen erster Minute beide Teams bereits große Gelegenheiten vorfanden. Auf das Scoreboard kamen zunächst wieder die Bregenzerwälder. Als seine Linie die jungen Rotjacken über eine längere Sequenz hinweg eingeschnürt hatte, zog Simeon Schwinger im hohen Slot zur Mitte und sendete einen Handgelenksschuss in die Maschen. (28. Oberhauser&Schedler Bau gratuliert seinem Future Club Spieler.) Bald darauf gelang dem ECB der dritte Treffer des Abends. Aus kurzer Distanz schloss Mikko Virtanen erfolgreich ab. (31.) Diesmal schlugen die Klagenfurter aber umgehend zurück. Michael Kernberger schickte mit einem weiten Pass Fabian Hochegger auf die Reise, der auf 1:3 verkürzte. (32.) Die aufkeimende Hoffnung für den Gastgeber wurde jäh zerstört: Ein verdeckter Schlenzer von der blauen Linie aus, abgegeben von Samu Suominen, schlitterte in die kurze Ecke. (33.) Aus dem Handgelenk traf Ramón Schnetzer von der Blueline wenig später in den Winkel. (35.)