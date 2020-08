EC Bregenzerwald gewinnt im dritten Anlauf nicht

Beim dritten Testspiel waren die Wälder erstmals im Begriff einen Sieg einzufahren, mussten sich schlussendlich aber mit einem 3:4 nach Overtime begnügen.

Dabei sah es nach 35 Minuten gar nicht so schlecht aus, lag man doch mit 2:0 in Front.

Im Mittelabschnitt erhöhte Philipp Pöschmann den Vorsprung auf 2:0. Der Stürmer zeigte dabei sein ganzes Können in einer schönen Einzelaktion. Bis zu diesem Zeitpunkt bissen sich die Gäste an Karlo Skec die Zähne aus. Erst eine Minute vor der nächsten Eisreinigung musste der Wälder Schlussmann hinter sich greifen.

Es folgte nach der Pause der Ausgleich durch einen Fehler in der Wälder Verteidigung. (44.) Simeon Schwinger holte die Führung kurz darauf in der 46. Minute wieder zurück. Nachdem der Dornbirner die gegnerische Verteidigung schwindelig gespielt hatte, schob er die Scheibe rückwärts im Fall noch über die Torlinie. Basel stemmte sich gegen die drohende Niederlage und warf alles nach vorne. In der 54. Minute waren die Bemühungen vom Erfolg gekrönt, 3:3. Die Partie ging in die Overtime, hier schaffte es die Weber Truppe den Spielstand endgültig zu drehen und holten sich bereits 69 Sekunden nach Wiederanpfiff den Sieg. Markus Juurikkala war sichtlich unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Wir hatten schon gute Momente, aber waren allgemein nicht bei der Sache. Es ist immer noch ein zu großes Auf und Ab. Aber am Freitag haben wir einen stärkeren Gegner und eine neue Chance uns zu beweisen.“ Die Wälder sind dann bei den GCK Lions in Küsnacht zu Gast.