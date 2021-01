EC Bregenzerwald gegen EHC Lustenau wurde verschoben

Das Prestigeduell der beiden Vorarlberger Klubs in der AHL wird um 48 Stunden später angepfiffen

Demnach befindet sich das Team von Mike Flanagan bis morgen in Quarantäne und kann den Termin für die Hinrunde erst am Wochenende wahrnehmen. Das zweite Halbfinalspiel in der Rheinhalle ist auf Montag, 01.02.2021 angesetzt. Wir bedauern die späte Kommunikation, als austragender Verein erfuhren wir gestern Abend nur über diverse Vorarlberger Medienvertreter, dass ein Aufschub im Raum steht. Die finale Bestätigung vonseiten des Verbands liegt nun seit heute Vormittag vor. Bestellungen bei unserem Lieferservice behalten ihre Gültigkeit, zusätzlich können schon Pizzen für Samstag geordert werden.