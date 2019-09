EC Bregenzerwald freut sich auf den ersten Auftritt

Heimspiel gegen Cortina zum Auftakt der Alps Hockey League

Nicht nur bei den Fans und in der Region hat die Nachricht über den baldigen Baustart der Wälderhalle für Aufsehen gesorgt. Die erste Kampfmannschaft des EC Bregenzerwald startet im Heimspiel gegen Cortina am Samstag, 15. September, 19.30 Uhr, Messestadion Dornbirn, beflügelt von den Neuigkeiten in ihre vierte Alps Hockey League Spielzeit.

„Wir sind bereit.“, lautet die klare Ansage von Headcoach Markus Juurikkala. „Wir freuen uns auf den Saisonstart vor eigenem Publikum. Einige Spieler werden dann ihren ersten Auftritt in der Alps Hockey League absolvieren, angeführt von unseren Leadern.“ Womit der 31 jährige Finne auch gleich ein wichtiges Thema anspricht. Beim Teamtag am vergangenen Sonntag wurde nämlich Jürgen Fussenegger zum neuen Kapitän ernannt, unterstützt von seinen Assistents Marcel Wolf, Panu Hyyppä und Daniel Ban.

Der Saisonauftakt bildet auch gleichzeitig die Generalprobe auf die knallharte Derbywoche. Vom 19. bis 26. September stehen drei Spiele gegen die beiden Ländlekonkurrenten an. An den Donnerstagen jeweils in Feldkirch und Lustenau, kommenden Samstag wird der EHC in der Messehalle empfangen.