EC Bregenzerwald erstmals auf einen Play-off Platz

Klarer 4:1-Sieg in Meran für die Wälder.

Mit einem 4:1 Erfolg am Donnerstagabend katapultieren sich die Wälder auf den dritten Platz in der Qualifikationsgruppe B und sind damit auf Pre-Play Off Kurs.

Den Druck, der auf den Juurikkala Schützlingen im Vorfeld lastete, ließen sich diese nicht anmerken. Meran war/ist der direkte Gegner auf den letzten Pre-Play Off Platz und mit der Ausgangsituation von einem Punkt Abstand, musste man sich keinen Hehl daraus machen, dass es hier um wichtiges Spiel geht. Die Wälder wirkten dennoch von Beginn weg wie befreit, kreierten Chancen. Schon in der zweiten Minute brach auf der Spielerbank Jubel nach einem vermeintlichen Tor aus, doch die Offiziellen entschieden im Nachhinein auf Abseits. Davon ließen sich die Gäste nicht beirren. Weitere zwei Zeigerumdrehungen später zappelte der Puck wieder im Netz und dieses Mal kamen keine Zweifel an der Gültigkeit auf. Kai Fässler zeichnete sich für das 0:1 verantwortlich. (Individualsponsor WTV – Wäscherei für Tirol und Voralberg gratuliert seinem Spieler.) Die Wälder blieben die spielbestimmende Mannschaft und konnten ihre Führung noch vor der ersten Pausensirene ausbauen. Aus spitzestem Winkel verwertete Roberts Lipsbergs ein Zuspiel von Waltteri Lehtonen, unhaltbar für Frederic Cloutier. (15. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.)

Nach der Eisreinigung zeichnete sich dasselbe Bild ab. Der ECB kontrollierte das Geschehen auf dem Feld und traf. In der 23. Minute zog Marlon Tschofen, als er ins gegnerische Drittel eindrang, kurzerhand ab und erwischte den gegnerischen Schlussmann damit auf dem falschen Fuß. (Individualsponsor Offsetdruckerei Schwarzach gratuliert seinem Future Club Spieler.) Als dann Richard Schlögl etwas später einen Abpraller zum vierten Treffer verwertete, war es schon so etwas wie die Vorentscheidung. (29. Individualsponsor Mevo gratuliert seinem Spieler.) Die Spielweise der Adler wurde zusehends ruppiger, was sich Marlon Tschofen nicht gefallen ließ und kurzerhand einen Faustkampf mit Fabian Dellagiacoma ablieferte. Daraus resultierte das 1:4, was allerdings nicht mehr als Ergebniskosmetik war. (40.)