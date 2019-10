EC Bregenzerwald: Drei Spiele in nur fünf Tagen

Wälder Eishockeycracks sind die nächsten Tage im Dauerstress

Jürgen Fussenegger und Co. erwartet in den kommenden Tagen ein enger Terminplan.

Drei Spiele stehen zwischen Mittwoch und Sonntag an, das Wochenende verbringen die Wälder während eines Auswärtsdoppels in Italien.

Nur wenig Regenerationszeit bleibt den Wäldern in dieser Woche. Drei Spiele innert fünf Tagen gilt es zu absolvieren. Ein Mammutprogramm für das Team von Markus Juurikkala, der sich vorerst auf das Heimspiel am Mittwoch fokussiert: „Asiago war und ist immer eine der Top Mannschaften in der Liga. Sie haben viel Talent und Erfahrung. Wir müssen unsere beste Leistung über die gesamte Spielzeit abrufen und in der Verteidigung stabil bleiben.“ Diese Worte haben auch für den Sonntag Bestand, denn während des Auswärtsdoppels sind die Wälder am Sonntag beim Alps Hockey League Champion von 2018 zu Gast.

Die Italiener haben nach einem für ihre Verhältnisse schwachen Start züruck in die Spur gefunden. Sie konnten zuletzt gegen Lustenau und den Tabellenzweiten Sterzing mit vier bzw. drei Toren Unterschied gewinnen und sich auf den sechsten Platz vorschieben. Mit Gianluca Vallini hat sich Asiago im Sommer die Dienste eines italienischen Nationalteamtorhüters gesichert. Topscorer im Team ist Steven McParland, der derzeit bei sieben Toren und 13 Assists hält. An seiner Seite spielt auch Marco Rosa. Der 37 Jährige war bei der A-WM in Bratislava mit einem Tor und einem verwandelten Schuss im Penaltyschiessen gegen die Mannschaft von Roger Bader ein Wegbereiter des Abstiegs der österreichischen Nationalmannschaft.