EC Bregenzerwald brennt auf Revanche

Knapp zwei Monate nach dem Roadtrip nach Canazei empfängt der EC Bregenzerwald den HC Fassa Falcons im Messestadion zum Retourspiel.

Der HC Fassa Falcons sammelte in der laufenden Saison bisher fünf Punkte. Neben einem Sieg gegen die zweite Garnitur des EC KACs, steht ein Heimerfolg gegen den EC Bregenzerwald im Penaltyschießen zu Buche. Die Gäste aus Vorarlberg lagen nach dem ersten Drittel mit zwei Toren in Front, versäumten es aber anschließend den Sack zuzumachen. Wichtige Zähler, die hier liegen gelassen wurden, wie auch Wälder Headcoach Markus Juurikkala weiß: „Jedes Spiel ist wichtig, genauso wie jedes Training. Wir entwickeln uns in die richtige Richtung und wir wollen das vorantreiben. Es ist schön, in dieser Woche zweimal vor eigenem Publikum spielen. Wir müssen wieder mit Herz und Leidenschaft auftreten, die Resultate werden dann folgen.“