easygoinc.: Camping und Caravaning als neuer Outdoor-Trend auf der SCHAU!

Das Strartup easygoinc. hat sich auf Auf- und Ausbauten für Kastenwagen spezialisiert. Im VOL.AT-Interview erklärt CEO David Lugmayr was Camping und Caravaning zum Trend macht.

Was 2017 mit einem Startup für Longboards begonnen hat, ist heute ein erfolgreiches Unternehmen. easygoinc. aus Gunskirchen ist auf Auf- und Ausbauten für Kastenwagen mit Zirbenholz und Lodenstoff spezialisiert. “Wir verwandeln deinen Van in ein flexibles Zuhause für unterwegs. Mit dem Van Ausbau von easygoinc. bist du EINFACH. FREI”, verspricht der Slogan des Unternehmens.

Reise nach Oberösterreich gewinnen

David Lugmayr und Florian Ettl sind derzeit in der Halle 9 der Messe SCHAU! in Dornbirn vertreten. Dort halten sie unter anderem spannende Vorträge und geben Tipps zum “Vanlife”. Neben Produkten, Vorträgen und Workshops ist auch ein spannendes Gewinnspiel mit im Gepäck: Outdoor- und Abenteuerfans können auf der SCHAU! einen Camper für eine Wochenendreise in und um Oberösterreich gewinnen.