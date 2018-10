Eames Fiberglass Chair wieder da

Der Eames Plastic Chair gehört zu den bedeutendsten Entwürfen im Möbeldesign des 20. Jahrhunderts. In der langen Produktionsgeschichte wurde er immer wieder verbessert und angepasst. Jetzt machen neue Produktionsverfahren es möglich, auf das ursprüngliche Material der Sitzschalen zurückzukommen.

Erschaffung einer Farbenwelt Charles und Ray legten großen Wert auf die Farben. So arbeitete das Designerpaar an den Mischungen, um eine Farbenwelt zu erschaffen, die die organischen Formen der Schalenformen – mit und ohne Armlehnen – am besten zur Geltung bringt und deren einzelne Töne miteinander korrespondieren. Die ersten von Eames entwickelten Farben waren Greige (Grau und Beige), Elephant Hide Grey und der leicht durchsichtige Farbton Parchment. Kurz darauf kamen Sea Foam Green, Gelb und Rot dazu.

2018 – Fiberglass is back

2018 führt Vitra die Fiberglass Chairs wieder ein. In den sechs Originalfarben zeigen die Schalen die für Fiberglas typische und heute so geschätzte, lebendige Optik. Die Faszination von Fiberglas liegt in seiner unregelmäßigen Oberfläche, die dank der deutlich sichtbaren Fasern beinahe wie ein natürliches Material wirkt. Die neuen Eames Fiberglass Side Chairs gibt es mit Holz-, Eiffelturm- oder Vierbein-Untergestell. Die Eames Fiberglass Chairs sind ab Herbst 2018 bei Reiter erhältlich.