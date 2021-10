E-Scooter und viele Informationen

Die Lehrlingsmesse Montafon zog hunderte Jugendliche in Polysaal in Gantschier

Es war ein ständiges Kommen und Gehen am vergangenen Samstag Vormittag, als die Lehrlingsmesse im Polysaal in Gantschier stattfand. Insgesamt 25 Lehrbetreibe präsentierten sich an diesem Tag den wissbegierigen jungen Leuten. Neben Handwerksbetrieben stellte sich etliche Tourismusbetriebe und verschiedene Gewerbe und Dienstleister vor. Und fast überall durften die Jugendlichen etwas ausprobieren, kosten oder einfach nur staunen über diverse Fähigkeiten.

Aber auch die Information über die diversen Ausbildungsmöglichkeiten standen bei den jungen Leuten und ihren Eltern stark im Vordergrund. Fragen zur Arbeitszeit, zur Länge der Lehrjahre oder auch gemeinsame Freizeitaktivitäten waren den jungen Leuten wichtig. „Das hier ist unsere Zukunft, denn es wird in naher Zeit wichtig sein junge, motivierte, leistungsbereite und gut ausgebildete Mitarbeiter in einem Betrieb zu haben“, erklärt der Obmann der Wirtschaftsgemeinschaft Montafon, Tobias Stergiotis. Hier werde der Stellenwert der Lehre aufgezeigt und den jungen Leuten von ihren Gleichaltrigen nähergebracht. Doch nicht nur bei den diversen Ausstellern waren Lehrlinge vertreten und warben für „ihren“ Betrieb, auch für die Moderation hatten man zwei Lehrlingen gewinnen können. So stellten Nathalie Tschofen und Ali Bura den Verantwortlichen auf der Bühne immer wieder Fragen, die sie während der Veranstaltung von Jugendlichen gestellt bekamen.

Und so entstand ein reger Austausch zwischen den politisch Verantwortlichen und den Besuchern. „Aber die Lehre im Montafon ist weit mehr als nur ein sicherer Arbeitsplatz. So können junge Leute in der Region, in den Vereinen und in ihrer Freizeit in der Talschaft gehalten werden und leisten so einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung unserer Talschaft“, macht Stergiotis den Stellenwert der Betriebe und Lehlingen im Tal bewusst. Für rund 500 Jugendliche war es jedenfalls ein Pflichttermin, und das nicht nur wegen dem attraktiven Gewinnspiel, das als Hauptpreis mit zwei E-Scootern in Aussicht stellte.