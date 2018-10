E.F.O-Elektroroller: Das ist unsere Gewinnerin!

Knallig VOL.AT-gelb ist er und dazu noch umweltfreundlich – der E.F.O-Elektroflitzer, der jetzt Sandra Ecker gehört. Denn sie hat bei der Auslosung das Rennen gemacht. Herzlichen Glückwunsch!

Übrigens: Bei der Oberhauser Handels GmbH in Koblach gibt es die herzigen Elektro-Roller auch noch in vielen weiteren hübschen Farben. Rollerträume in Himmelblau, Froschgrün, Erdbeerrot, …