Eine 45-Jährige wurde bei einem Unfall in Nenzing unbestimmten Grades verletzt.

Eine 45-Jährige wurde bei einem Unfall in Nenzing unbestimmten Grades verletzt. ©Canva (Themenbild)

Eine 45-Jährige wurde bei einem Unfall in Nenzing unbestimmten Grades verletzt. ©Canva (Themenbild)

E-Bike-Unfall in Nenzing - Drogentest positiv

Am Mittwoch ereignete sich gegen 12:55 Uhr in Nenzing ein Verkehrsunfall, an dem eine 45-jährige E-Bike-Fahrerin und ein 54-jähriger Pkw-Lenker beteiligt waren.

Die Frau war auf der Gemeindestraße Wiesengrund in Richtung Bludenz unterwegs, während der Mann zeitgleich auf der Straße Wuhrgang in nördlicher Richtung fuhr. Im Kreuzungsbereich dieser beiden Straßen kollidierten die Fahrzeuge. Die Radfahrerin stieß dabei zuerst gegen die Front des Pkw und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde zur Behandlung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Alkoholtests bei beiden Beteiligten ergaben keine Hinweise auf Alkoholkonsum. Allerdings fiel ein Drogenschnelltest bei der Radfahrerin positiv aus. Sie lehnte eine weitere Untersuchung zur Fahrtauglichkeit ab.