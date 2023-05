E-Bike-Fahrer rutschte auf einer Dieselspur aus und verletzte sich

Am Dienstag, den 2. Mai 2023, kam es in Wolfurt zu einem schweren Unfall. Ein E-Bike-Fahrer stürzte aufgrund einer Dieselspur auf der Lorenz-Schertler-Straße und verletzte sich dabei schwer.

Am Dienstag, 2. Mai 2023 um 12.20 Uhr fuhr ein E-Bike-Fahrer in Wolfurt auf der Lorenz-Schertler-Straße in Richtung Unterhub. Auf Höhe des Bereiches des Wohnhauses Unterhub 15a befand sich eine Dieselspur auf dem Asphalt. Der E-Bike-Fahrer kam im Bereich der Rechtskurve auf Grund dieser Dieselspur zu Sturz und verletzte sich schwer.