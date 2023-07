„Dussa 2023“: Festival im Steinbruch Ludesch

„Einen Raum zu schaffen, der den Inhalt nicht vorgibt oder einschränkt, sondern alle möglichen Projekte umhüllen kann und für sie als unterstützender Rahmen in der Natur agiert.“

So wird auf der Homepage der Kultursteg Walgau beschrieben. Nach einem Sommer in Nenzing-Galetscha und im Naturbad untere Au in Frastanz macht er heuer Halt im Steinbruch Ludesch. Dort finden im Rahmen des Schwerpunkts „Dussa 2023“ am Freitag, 14, und Samstag, 15. Juli die Klangtage statt.

Den Start macht dabei am Freitag, ab 19.30 Uhr die „Songwriter´s Night“ mit Angela Mair und Martin Lindenthal. Am Samstag, um 16 Uhr sind Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie herzlich willkommen beim Kinderkonzert „Gitaline und der Regenbogen“ mit Angela Mair. Im Anschluss an das Konzert dürfen Kinder die mitgebrachten Instrumente ausprobieren. Ab 18 Uhr sorgt das „Duo Estrela“ mit Chanson, Gipsy und Swing für einen musikalisch-spannenden Abend unter dem Motto „I love Paris“. Anschließend bespielen ab 19.30 Uhr „Brainfish and guests on 432“ sowie „I Oslo“ den Kultursteg.