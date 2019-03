Dursun Kaya: "Sieg und mit einem Bein schon Meister"

Nach dem sensationellen Aufstieg der Rankweiler Frauenmannschaft ins Halbfinale des ÖFB Ladies Cup wollen die Schützlinge von Trainer Dursun Kaya auch im Titelkampf der 2. Frauen Bundesliga Mitte/West eine Vorentscheidung fixieren.

Vor dem Gipfeltreffen gegen Verfolger Geretsberg (Sonntag, 14 Uhr) hat Rankweil zwei Punkte Vorsprung auf die Oberösterreicherinnen und die klar bessere Tordifferenz. Allerdings haben die Rot-Weißen mit Geretsberg noch eine offene Rechnung, verlor man zum Saisonauftakt im Herbst auswärts mit 2:4. Seit dem sind die Rankweilerinnen siebenmal in Folge unbesiegt und ein halbes Dutzend in Serie daheim ungeschlagen. „Mit einem Heimsieg sind wir mit einem Bein schon Meister“, so Dursun Kaya. In den ausstehenden sieben Meisterschaftsspielen genießt Rankweil fünfmal Heimrecht und muss nur zweimal auswärts antreten. Nach den beiden Langzeitverletzten Eileen Campbell und Melanie Wäger fällt eine dritte Stammspielerin für mehrere Monate aus. Verteidigerin und Jungehefrau Steffi Köll sieht Mutterfreuden entgegen. Dafür ist gegen Geretsberg RW Legionärin Sheila Sanchez Pose wieder einsatzbereit