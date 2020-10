Durchwachsenes Wetter am langen Wochenende

Das verlängert Wochenende bringt uns nur wenig Sonnenschein. Einzig der Sonntag dürfte recht freundlich werden.

In Österreich steht ein langes Wochenende vor der Tür. Für ausgedehnte Wanderungen oder Spaziergänge eignet sich in Vorarlberg vermutlich aber nur der Sonntag. Der Nationalfeiertag am Montag wird regnerisch.