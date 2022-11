Durch Loch in Heuboden gefallen: Schwer verletzt

Im Zuge von Heuverladearbeiten ist eine 51-Jährige durch einen großen Spalt im Zwischenboden drei Meter in die Tiefe gefallen.

Eine 51-jährige Frau war am frühen Montagnachmittag (21.11.2022) in einem Stadel in Riezlern mit Heuverladearbeiten beschäftigt. Als sie vom Zwischenboden aus Heu auf die darunter liegende Ebene zu werfen versuchte, verrutschten mehrere lose angebrachte Bodendielen. So erstreckte sich über den Boden plötzlich ein großer Spalt, den die 51-Jährige allerdings zunächst nicht bemerkte. Als sie sich jedoch weiter auf dem Zwischenboden bewegte, trat die Vorarlbergerin plötzlich ins Leere und stürzte mit den Beinen voran durch das Loch drei Meter in die Tiefe, wo sie schwer verletzt liegen blieb.