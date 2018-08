Reiter/Baldauf scheitern im Viertelfinale knapp, Oberhauser wird Neunte

Erst im Viertelfinale war für das Vorarlberger Duo Simon Baldauf und Jakob Reiter bei der Wolfurttrophy Endstation. Anna Oberhauser wird starke Neunte.

Über 6.000 Besucher kamen am Samstag in die Beacharena an der Arch um den Einzug von fünf österreichischen, einem tschechischen, einem slowenischen und einem tschechisch/südafrikanischen Team in die Semifinalspiele zu bestaunen. Die Lokalmatadoren Jakob Reiter und Simon Baldauf verabschieden sich mit einem starken Platz 5 aus dem Turnier, während die Wolfurterin Anna Oberhauser mit Partnerin Eva Pfeffer Rang 9 erreicht.