Das Duo «planet ZIZA» bestehend aus David Soyza (Vibraphon, Komposition) und Elias Menzi (Hackbrett, Komposition) entstand im Sommer 2020.

Das Konert des Duos findet am Samstag, den 12. März 2022 um 19.00 Uhr in der Villa Falkenhorst in Thüringen statt.