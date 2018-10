Duo nach zwölf Einbrüchen in Tirol und Vorarlberg festgenommen

Zwei Litauer sollen für zwölf Einbruchsdiebstähle zwischen Ende Juni und Anfang August in Tirol und Vorarlberg verantwortlich sein. Die Täter hatten laut Polizei zumeist ein Fenster oder eine Hintertür aufgezwängt, um in die Wohnhäuser zu gelangen. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Laptops im Wert von insgesamt 32.000 Euro. Der verursachte Sachschaden belaufe sich auf rund 9.000 Euro.

Die beiden Männer im Alter von 33 und 34 Jahren waren bei Going in Tirol in eine Fahrzeugkontrolle der Polizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass ihr Auto wegen eines versuchten Wohnhauseinbruchs in Tirol zur Fahndung ausgeschrieben war. Zudem wurde “augenscheinliches Diebesgut”, darunter Schmuck und Laptops, in dem Wagen gefunden, teilte die Exekutive mit.