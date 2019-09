Dünserberger Qualitätsoffensive in Sachen Verkehr

Konzept der Region Dreiklang wird schrittweise umgesetzt

Dünserberg. Nicht nur im gerade beginnenden Herbst ist der Wander – und Ausflugstourismus für die Gemeinde Dünserberg von eminent wichtiger Bedeutung. So transportiert die Seilbahn Schnifis pro Jahr rund 45.000 Besucher auf die Bergstation. Zahlreiche Besucher wählen auch die Anfahrt mit dem eigenen PKW – der Parkplatz Winkel wird dabei gerne als Ausgangspunkt für Wanderungen aufs Dünser Älpele, Gerachhaus, Hochgerach oder andere Alpen genützt. Bereits Anfang des Jahres beschloss daher die Gemeindevertretung (die VN Heimat berichtete) den Parkplatz in Sachen Komfort und Qualität benutzerfreundlicher zu gestalten. Besonders im Winter entsprach der Parkplatz durch das Gefälle bei Schnee und Eis nicht der nötigen Sorgfaltspflicht. Nun wurden für das Projekt erste Vorarbeiten in Form von einigen wenigen unvermeidbaren Rodungen vorgenommen. Bürgermeister Walter Rauch betont, dass der Platz aber nur saniert, nicht vergrößert und auch weiterhin als Naturparkplatz mit einer Schotteroberfläche erhalten wird. Ein vorläufiger Abschluss der Arbeiten und somit auch wieder komplikationslose Benutzung ist für Ende Oktober geplant, letzte Feinheiten werden dann noch im kommenden Frühjahr umgesetzt. In Abstimmung ist dann auch eine Vergebührung des Parkplatzes geplant, um einen Teil der Sanierungskosten – Gemeinde Dünserberg sowie die beiden Güterweggenossenschaften Winkel-Älpele und Futsch- Winkel teilen sich die Kosten von rund 50.000 Euro – sowie die jährlichen Erhaltungskosten wieder zurück in die Kassen zu spielen. Details dazu fehlen aber noch.