Ried und Klagenfurt liefern sich am letzten Spieltag ein Fernduell um den Aufstieg. ©GEPA, Bildmontage VOL.AT

Duell um den Aufstieg - Wer wird Meister in der 2. Liga?

Ried oder Austria Klagenfurt: Die Aufstiegsfrage in der 2. Fußball-Liga wird erst in der 30. und letzten Runde am Freitagabend geklärt. Die Entscheidung gibt es auf VOL.AT im Liveticker.

Die Ausgangssituation könnte spannender kaum sein, bei Punktegleichheit spricht aktuell nur das um einen Treffer bessere Torverhältnis für die Innviertler, die den Tabellen-14. FAC zu Gast haben. Die Kärntner empfangen den Fünften Wacker Innsbruck.

Liveticker von der Entscheidung

Ried erarbeitete sich erst mit einem in Unterzahl fixierten 3:2-Sieg in Horn vergangenen Freitag die Pole Position, da Klagenfurt beim 1:2 in Amstetten unglücklich als Verlierer vom Platz ging.