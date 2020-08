Duell der siegreichen Teams verspricht viel Offensivpower

Topfavorit VfB Hohenems will gegen FC Lauterach weiter auf der Erfolgswelle bleiben

Der Liveticker mit Fotos, Text vom Spiel Hohenems vs Lauterach

Im VN.at Livespiel am Samstag, 17 Uhr, Stadion Herrenried, treffen die beiden siegreichen Mannschaften VfB Hohenems und FC Lauterach vom Auftakt aufeinander. Die Grafenstädter sind nach dem 5:0-Auswärtssieg in Rankweil schon am zweiten Spieltag als Tabellenführer der große Gejagte. Hohenems mit Neocoach Werner Grabherr zählt zum ersten Anwärter auf einen Meister Play-off Platz im Frühjahr.

Zudem sind die Emser seit neun Meisterschaftsspielen in Folge unbesiegt (4 Siege, 5 Remis), diese Serie wollen Johannes Klammer und Co. fortsetzen. Man darf eine geballte Ladung an Offensivfußball von Hohenems und Lauterach erwarten. Beide Mannschaften haben eine starke Qualität vor allem in der Angriffsreihe. „Lauterach ist eine andere Nummer als Rankweil in der Vorwoche. Wir wollen die gute Leistung von zuletzt bestätigen und die starke Vorstellung prolongieren. Doch Lauterach hat viele Routiniers mit guten Einzelspielern in ihren Reihen. Es wird eine enge, spannende Partie“, sagt Hohenems Trainer Werner Grabherr.