Duell der Game-Legenden: "Mario vs. Donkey Kong"

Nintendo macht’s schon wieder: Klassisches Gameplay in neuem Gewand – aber kreativ!

(Switch) Der Kampf zwischen Mario und Donkey Kong geht in die nächste Runde – jetzt auf der Nintendo Switch. "Mario vs. Donkey Kong", ursprünglich (2004) ein Hit auf dem Game Boy Advance, kehrt in einem stimmigen Remake zurück, das sowohl Veteranen als auch Einsteiger begeistern wird. Über 130 kreative Level fordern sowohl Grips als auch Geschicklichkeit, und nun sogar auch Kooperation. Leider ist der Spaß zu schnell vorbei.

Die Story ist wie gewohnt simpel und zweitrangige Steilvorlage für’s Gameplay: Donkey Kong stiehlt eine Ladung Mini-Mario-Spielzeuge, und es liegt an Mario (bzw. Toad), sie zurückzuholen. Wer "vs." im Titel liest, vermutet vielleicht Kämpfe, stattdessen dreht es sich hier wesentlich um Denksport in Kombination mit Mario-Akrobatik. Der Klempner muss den Weg zum Ziel jedes Levels bahnen: Laufend, hüpfend und kletternd. Außerdem gilt es, Schlüssel zum passenden Türschloss zu manövrieren, Wege mit farbigen Buttons freizuschalten und Spielzeug-Figuren zu lenken. All das und mehr wird im Spielverlauf immer komplexer. Hinzu kommen Störaktionen von Donkey Kong & Co. Die Levels sind bemerkenswert gut designt – gerade die späteren. Die scheinbar komplexen Herausforderung lassen sich stets befriedigend schön lösen.

Die Steuerung funktioniert einwandfrei, und auch sonst ist das Spiel so hochwertig umgesetzt, wie man es von Nintendo erwartet. Von den Charakteranimationen bis hin zu den farbenfrohen Hintergründen scheint jeder Pixel der Spielwelt zu leben. Trotzdem bleibt der ursprüngliche Charme des GBA-Titels erhalten. Das Ergebnis ist eine nostalgische, aber dennoch frische Spielerfahrung.

Es gibt acht Biome (Dschungel, Eislandschaft, etc.) samt einzigartiger Mechanismen und Hindernisse. Das bedeutet netto mindestens für zehn Stunden Spaß, also leider etwas kurz. Die Einführung eines Ko-op-Modus mit Toad als zweite Spielfigur macht dafür das Gameplay dynamischer und regt zu kreativen Lösungsansätzen an. Die anderen neuen Spielmodi, wie der Entspannt-Modus ohne Zeitdruck und der Bestzeit-Modus, steigern den Wiederspiel-Wert.

Fazit

"Mario vs. Donkey Kong" auf der Nintendo Switch ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie man ein einst großartiges Spiel für heute zeitgemäß aufbereitet, ja mit dem Zwei-Spieler-Modus sogar noch besser macht. Die knuffige Kombination von Action und Rätseln in zauberhaft kreativen Levels hat nichts von seinem Reiz verloren. Der neue Anstrich und die neuen Inhalte sorgen dafür, dass wirklich jede/r ihre/seine Freude mit dem Game hat. Gut, das Spiel könnte länger sein, kostet dafür aber auch nicht den üblichen Vollpreis. Nintendo liefert einmal mehr den Beweis: Wirklich gute Spiele sind zeitlos!