Duell der Elektrogiganten - Tesla legt gegen Porsche wieder vor

Der Wettstreit zwischen Porsche und Tesla um den Rekord auf der Nordschleife ist ein spannendes Duell zweier Elektroauto-Giganten.

Der Kampf der Elektrogiganten um den Rekord auf der Nordschleife am legendären Nürburg-Ring ist in vollem Gange: Porsche Taycan gegen Tesla Model S. Im Sommer 2022 hatte Porsche den Tesla knapp geschlagen, aber Anfang Juni trumpften die Amerikaner nun gewaltig auf und fuhren den Taycan regelrecht in Grund und Boden!