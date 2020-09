Duell der Arbeitskollegen auf der Rankweiler Gastra

Rankweil Coach Stipo Palinic und Lauterach Trainer Ingo Hagspiel sind in der gleichen Firma Doppelmayr in Wolfurt beschäftigt.

Der Liveticker vom Spiel RW Rankweil vs FC Lauterach

Rankweil kämpft um den Abstieg, Lauterach will einen der zwei freien Startplätze für das Meister Play-off in der Regionalliga West im Frühjahr ergattern. Und etwas ganz Besonderes bringt diese Begegnung heute auf der Rankweiler Gastra. Rankweil Trainer Stipo Palinic und Lauterach Coach Ingo Hagspiel sind in demselben Betrieb (Doppelmayr) in Wolfurt beschäftigt und Arbeitskollegen. „Wir sind speziell auf der Gastra immer wieder für eine Überraschung gut auch als Außenseiter. Können jedem Klub weh tun mit unserer Klasse in der Offensivabteilung. Lauterach hat aber viel Erfahrung und Routine in ihren Reihen und verfügt über eine hohe Qualität“, so RW-Coach Stipo Palinic. Beim Erstplatzierten Lauterach kann man endlich wieder auf Standardspezialist und Routinier Sebastian Beer, der zuletzt dreimal wegen familiären Gründen fehlte, wieder zurückgreifen, alle Kaderspieler sind topfit und über alle Haarspitzen motiviert. Coach Ingo Hagspiel hat die Qual der Wahl für die Startaufstellung. Auch bei einem Punktverlust würde Lauterach an der Spitze bleiben. „Wir möchten die Spitzenposition festigen, aber es wird gegen das offensivstarke Rankweil kein Spaziergang. Wir sind vor den Rot-Weißen gewarnt. Besonders Fabian Koch, Timo Wölbitsch und Mathias Flatz sind extrem stark“, weiß Lauterach Coach Ingo Hagspiel. Es wird auch ein Duell der Torjäger: Der Rankweiler Fabian Koch hat schon sechs Mal getroffen, Lauterachs bester Vollstrecker Elvis Alibabic netzte vier Mal ein.