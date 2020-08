Dubai: Supercar Blondie in Mega-Villa

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Shopping for a new supercar!!! 😱🙈Now that Lucy is gone, I miss the adrenaline rush. 🔥🔥My three options are: Ferrari 488 pista, Porsche GT2RS or this McLaren 720s. Which one should I buy??? Let me know guys 👇👇 Love ya! Video is out on YT & FB #McLaren720s #FerrariPista #porscheGT2RS #supercarblondie @vipmotorsuae