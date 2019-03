DSV-Heimspiel gegen Höchst zur Primetime

In der 21. Runde der Vorarlberg-Liga treffen der Dornbirner SV und FC Höchst zur Sonntagsmatinee aufeinander. VOL.AT überträgt die Partie ab 10.15 Uhr im Livestream.

Der Rückrundenstart verlief für beide Teams sehr unterschiedlich. Der DSV holte sich nach der Spielabsage in Rankweil drei Zähler am grünen Tisch und die Gäste aus Höchst vergeigten auf eigener Anlage eine 3:1 Führung noch in den Schlussminuten gegen Lochau. Spielbeginn am DSV-Platz in Haselstauden ist um 10.30 Uhr.