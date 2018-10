DSDS: Bohlen und Co. bei Bier und Pizza in Bregenz

Die DSDS-Jury scheint sich auch kulinarisch in Vorarlberg wohlzufühlen. Den Abend nach dem offenen Casting in Lochau verbrachten Bohlen, Naidoo und Lombardi in einer kleinen Pizzeria in Bregenz.

“Ein ganz normaler Feierabend… total entspannt”, schreibt Bohlen auf Instagram. Die Juroren sitzen ganz relaxed bei Pizza Funghi und Bier neben den “normalen” Gästen des Restaurants. “Kein Schwein interessiert es, dass wir Penner hier sind”, wundert sich Bohlen. Dann macht der Pop-Titan noch den Vorschlag, den Bodensee in “Bohlensee” umzubenennen.

Auch Xavier meldete sich bereits vom Kaiserstrand in Lochau. “Der Tag war ganz ergiebig”, so der Künstler.