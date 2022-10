Dschungelcamp 2023: Chaos um angebliche Kandidatin

Im Jänner startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Australien. Jetzt gab es wilde Spekulationen über eine potenzielle Teilnahme an der Reality-Show.

Das RTL-Dschungelcamp geht 2023 in die 16. Staffel und die ersten angeblichen Kandidaten wurden bereits vor ein paar Wochen enthüllt.

all

all

self

self

Angebliche Kandidaten

Laut "Bild" sollen unter anderem Ex-Bachelor Andrej Mangold (35), Youtuber Twenty4Tim (22), Reality-TV-Sternchen Yeliz Koc (28) und "Prominent getrennt"-Kandidat Luigi "Gigi" Birofio (23), der mit On-Off-Freundin Michelle Daniaux (24) gerade an "Temptation Island VIP" teilnimmt, dabei sein. Die Reality-Show findet 2023 wieder in Australien statt, nachdem wegen Corona dieses Jahr in Südafrika gedreht wurde.