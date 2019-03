Drohung mit Mord wie in BH Dornbirn

Vier Tage nach der tödlichen Messerattacke am 6. Februar auf einen leitenden Mitarbeiter der Dornbirner Bezirkshauptmannschaft (BH) drohte ein Bregenzer in Beiträgen auf Facebook mit Nachahmungstaten.

Der 38-Jährige schrieb am 10. Februar: „Und an die BH: Was in Dornbirn von dem Türk war, könnte sofort hier in Bregenz sein.“