Drohung mit Baseballschläger

3360 Euro für Ausraster, Verurteilter sieht Fehler ein und kommt mit blauem Auge davon.

Diskussionen sind nicht sein Ding. So beendete der 42-Jährige eine Diskussion mit seiner Mitbewohnerin auf kurzem Weg. Sie sollte die Terrassentüre seiner Feldkircher Wohnung schließen. "Wenn Du nicht zumachst, kannst Du Dir aussuchen, mit welcher Waffe Dir etwas geschieht", drohte er und hielt eine Schreckschusspistole in der einen, einen Baseballschläger in der anderen Hand. Bei einer zweiten Diskussion trug er sein weibliches Gegenüber kurzerhand die Stiege hinunter und stellte es auf die Straße. Beide Vorfälle werden als Nötigung verurteilt.