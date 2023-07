Drogenskandal: Supermodel Gigi Hadid festgenommen

Die Welt des Glamours und der Mode wurde erschüttert, als Supermodel Gigi Hadid bei ihrer Ankunft auf den Kaimaninseln festgenommen wurde.

In Gewahrsam genommen

Ursprünglich plante Gigi Hadid, ihren Urlaub auf den Kaimaninseln zu genießen, doch bereits kurz nach ihrer Ankunft am Owen Roberts International Airport wurde sie von den Zollbeamten gestoppt. Die Behörden fanden "Marihuana und Utensilien für den Konsum von Marihuana" in ihrem Gepäck, wie "E! News" berichtete. Daraufhin wurden Gigi und ihre Freundin wegen des Verdachts der Einfuhr von Marihuana in Gewahrsam genommen und später vor Gericht angeklagt.