Drogenlenker in Vorarlberg: Polizei erhöht Kontrolldruck

Die Zahl der Drogenlenker steigt weiter an. Die Polizei plant weitere Schwerpunktkontrollen. Die Anzahl der Aufgriffe verdeutliche die Notwendigkeit, so die Landesverkehrsabteilung.

12 Führerscheinabnahmen

In den vergangenen Wochen legte die Polizei in Vorarlberg bei Schwerpunktkontrollen das Hauptaugenmerk verstärkt auf die Beeinträchtigung durch Suchtmittel und Alkohol. In der Nacht von Freitag auf Samstag gab es in Bregenz und Dornbirn mehrere Anzeigen, auch Kleinmengen an Suchtgift wurden sichergestellt. Bereits Mitte März wurden im Oberland bei Kontrollen 12 Führerscheine abgenommen.