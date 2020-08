Drogenkonsument von Psychose überrascht

Vermeintlich harmloses Marihuana zeigt plötzlich lebensgefährliche Wirkung.

Ein 36-jähriger Unterländer wurde am Landesgericht Feldkirch wegen Suchtgifthandel und unerlaubtem Umgang mit Suchtgift zu 1440 Euro Geldstrafe verurteilt. Der Mann hatte 413 Gramm Marihuana an andere weiterverkauft, um seine Sucht zu finanzieren. Dass einer der Konsumenten erst 16 Jahre alt war, wusste er nicht. Das glaubt ihm das Gericht, weshalb der Vorwurf der Weitergabe an Minderjährige entfällt.