Drogen-Razzia in Vorarlberg und was die Polizei bisher alles sichergestellt hat

Historischer Schlag

Grenzüberschreitende Operation gegen die organisierte Kriminalität

In einer koordinierten, grenzüberschreitenden Operation führten die Behörden 13 Hausdurchsuchungen in Vorarlberg, der Steiermark und im Kanton St. Gallen durch. Diese Aktion, an der über 180 Polizistinnen und Polizisten beteiligt waren, resultierte in der Festnahme von zwölf Verdächtigen, darunter drei im Kanton St. Gallen.