Drogen per Post: Strafe für Dealer reduziert

Nun zweieinhalb statt drei Jahre Haft: Oberlandesgericht setzte Haftstrafe für Dealer herab, der sich mehrere Pakete synthetischer Drogen liefern ließ.

Es sei einfach, sich mit Bestellungen im Darknet aus dem Ausland Rauschgift liefern zu lassen, sagte der umfassend geständige Angeklagte. Mehrere Kilogramm an verschiedenen synthetischen Drogen ließ sich der 19-Jährige aus dem Bezirk Bludenz in zwei Jahren in Paketen aus Deutschland und Holland zu sich nach Hause liefern. Davon hat er den größten Teil verkauft und einen Teil konsumiert.