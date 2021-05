Drittes Heimremis in Folge für die Rankweiler Frauen

Trotz einer 2:0-Führung reicht es gegen Geretsberg zu keinem Erfolg

Drittes Heimremis in Folge der Rankweiler Frauen. Nach den Punkteteilungen gegen Wr. Sportclub (1:1), Krottendorf (1:1) gab es im dritten Spiel auf der Gastra keinen ersten Erfolg im Jahr 2021. Gegen das oberösterreichischen Team aus Geretsberg lag die Truppe von Neocoach Müslüm Atav mit 2:0 in Front, aber am Ende gab es ein 2:2-Unentschieden. Die Treffer von Carmen Erhart und Emily Bischof-Fuchs waren zuwenig um als Sieger vom Platz zu gehen.