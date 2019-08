Dritter WC-Rang für Kühne und Schnetzer in Ungarn

Das Kunstradfahrer-Mixedduo belegte nach starker Leistung einen Podestplatz

Mit einer guten Leistung startete das Höchster Kunstrad-Duo Marcel Schnetzer/Katharina Kühne in die Herbstsaison. Bei diesem Weltklasse-Turnier in Bokod/Ungarn erreichten sie 133,14 Punkte und verbesserten sich gegenüber der Einreichung um einen Platz auf Rang drei. Damit festigten sie auch den dritten Rang in der Gesamtwertung mit nunmehr 200 Punkten. Schnetzer/Kühne starten seit 2018 gemeinsam. Ihr Ziel ist die Qualifikation für die diesjährige Weltmeisterschaft in Basel (6.-8.2019).