Dritter Tag der neuen Suchaktion im Fall Maddie

Die neue Suchaktion im Fall der vor 16 Jahren spurlos verschwundenen Madeleine McCann ist am Donnerstag den dritten Tag in Folge im Süden Portugals fortgesetzt worden.

Portugiesische Polizisten nahmen am Vormittag in Begleitung von Kollegen aus Deutschland und Großbritannien ihre Arbeit am Arade-Stausee unweit der Gemeinde Silves wieder auf, wie die staatliche Nachrichtenagentur Lusa berichtete. Die Suche war am Dienstag auf Bitten der deutschen Ermittler gestartet worden.