Dritter Streich für die Radball-Vizeweltmeister

Die Höchster Patrick Schnetzer und Markus Bröll wollen zum dritten Mal in Serie den Radball Weltcup gewinnen.

Nach der Papierform sollte es in diesem Turnier zum Duell zwischen dem RV Obernfeld/Deutschland (André und Raphael Kopp) und dem RC Höchst 1 (Patrick Schnetzer/Markus Bröll) kommen. Obernfeld liegt in der Gesamtwertung mit 125 Pkt und nach drei Turnieren auf den 2. Rang, Höchst 1 hat 100 Punkte bei zwei Turnieren. Für Patrick Schnetzer ist es der 34. Weltcup-Start seiner Karriere, dazu kommen noch 8 Finalteilnahmen und vier Weltcup-Gesamtsiege. Sein Partner Markus Bröll hält bei 29 Teilnahmen, 6 Finalturnieren und 3 Gesamtsiegen.

Die Gruppe 1 sollte für Schnetzer/Bröll kein großes Problem darstellen, der Einzug ins Halbfinale ist realistisch. Alles andere als ein Gruppensieg wäre eine große Überraschung. Die Höchster sind allerdings ein wenig „im Stress“, sind sie noch am Freitag davor am UCI-Kongress anlässlich der Straßen-WM in Innsbruck an Start und geben dort eine Radball-Demonstration gegen die Weltmeister Bernd und Gerhard Mlady aus Deutschland.