Dritter Sieg in Folge bringt Platz zwei

Ein mühevoller Start der Wolfurter ins Spiel. Die Gäste setzten voll auf ihren großgewachsenen Hauptangreifer. Und diese Taktik ging voll auf. Die Gastgeber konnten mit ihrem Blockspiel nicht dagegenhalten und standen so auf verlorenem Posten. Schnell wurde der erste Satz abgegeben.

In der Satzpause änderte Wolfurt-Spielertrainer Kempf die taktische Grundordnung der Mannschaft. Diese Veränderung brachte den gewünschten Effekt. Plötzlich waren die Hausherren am Drücker. Das Blockspiel funktionierte nun fast perfekt. Die Steirer hatten nicht den Funken einer Chance und mussten den 1:1 Satzausgleich kassieren.

Doch nun waren die Hausherren so richtig in Fahrt. Auch wenn der dritte Satz etwas umkämpfter war, kam der Satzsieg für die Wölfe nie so richtig in Gefahr.

Auch der vierte Satz war bis kurz vor Schluss eine eindeutige Sache für die Hofsteiger. Noch einmal bäumte sich Weiz auf, aber mehr wie eine Resultatskosmetik war nicht mehr möglich.

Wolfurt steht nun nach dem 3. Sieg in Folge weiter auf dem 2. Tabellenplatz der Frühjahrsrunde.