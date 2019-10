Dritter Meistertitel für Dornbirn Indians

16 Jahre nach dem letzten Triumph haben sich die Dornbirner ihren dritten Meistertitel in der österreichischen Baseball-Bundesliga geholt.

Vierter Sieg musste her

Diesen vierten Sieg sollte nun Rusty Thompson sicherstellen. Die Offense der Metrostars präsentierte sich an diesem Tag besser auf Thompson eingestellt als noch vor einer Woche. Immer wieder hatten die Wiener gute Kontakte und nach vier Hits um dritten Inning lagen die Metrostars mit 2-0 in Führung. Den Indians gelang in der Offense nicht sehr viel. Reed Mason präsentierte sich stärker als in seinem ersten Final Auftritt vor einer Woche. Bis zum achten Inning sollte sich am Spielstand nichts mehr ändern. Nachdem Simon Plagg und Riley MacDonald jeweils durch Errors der Metrostars Defense auf Base kamen, war es Chris Squires zum Zweiten - mit einem Hit ins Leftfield sorgte er für das Unentschieden und nachdem in der regulären Spielzeit keine weiteren Runs gescort wurden mussten Extra Innings her.