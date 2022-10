Dritter LASK Linz gegen Elften Hartberg der Favorit

Die Oberösterreicher wollen gegen den Nachzügler gewinnen.

Das Match LASK Linz vs Hartberg im Ticker

LASK Linz – TSV Hartberg Samstag, 08.10.2022, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Gerhard Grobelnik

Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga gegen den LASK seit sechs Spielen ungeschlagen (2S 4U) – erstmals. Von den ersten sechs Duellen verloren die Oststeirer vier (1S 1U). Hartberg blieb in der Vorsaison bei vier Duellen nur gegen die Linzer Athletiker ungeschlagen (1S 3U).

Sowohl der LASK (14 Tore) als auch der TSV Hartberg (12) trafen in der Bundesliga in allen sechs Duellen in Oberösterreich.

Der LASK erzielte als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga immer das erste Tor im Spiel, verlor danach aber fünfmal Punkte (4U 1N). Der TSV Hartberg geriet dreimal mit 0:1 in Rückstand – nur der FC Salzburg (2) und der LASK (0) seltener.

Der LASK traf in der Bundesliga in jedem der 14 Spiele unter Kühbauer – das gab es bei den Linzern Athletikern unter keinem Trainer zuvor in seinen ersten 14 Spielen. In den ersten 10 BL-Saisonspielen traf der LASK zuvor nur 2009/10 immer.