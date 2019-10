Dritter Heimsieg in Folge für den EC Bregenzerwald

Jürgen Fussenegger & Co. zwangen die Zeller Eisbären mit 3:2 in die Knie.

Andelsbuch/Dornbirn. Der EC Bregenzerwald feierte nach einem wahren „Krimi“ in den Schlussminuten den dritten Erfolg vor heimischem Publikum in Serie. Im ersten Spielabschnitt, nach einer kurzen Phase des „Beschnupperns“, verzeichneten die Zeller Eisbären ein deutliches Chancenplus, Wald-Goalie Karlo Skec war mehrmals gefordert, einmal rettete der Pfosten (12.). Für die Heimischen scheiterten Marcel Wolf (13.) und Stefan Söder (20.).

Nach der ersten kam das Juurikkala-Team spritziger aus der Kabine, drückte enorm auf ́s Tempo und erzielte durch Daniel Ban und Christian Haidinger binnen 49 Sekunden zwei Treffer. Als Stefan Söder in Überzahl auf 3:0 stellte (44.) schien die Partie bereits vorzeitig in trockenen Tüchern zu sein. Weit gefehlt, bei den Wäldern schlich sich Bruder Leichtsinn ein, die Gäste fanden zurück ins Spiel und kamen auf 2:3 heran. Da Stefan Söder zwischenzeitlich nur den Pfosten traf (50.) und Marcel Wolf allein stehend vergab (56.) begann in der Schlussphase das große Zittern. Den Wälder stand allerdings Glücksgöttin Fortuna bis zur Schlusssirene zur Seite. Mit diesem Sieg haben die Cracks vom EC Bregenzerwald nunmehr acht Punkte auf dem Konto und liegen auf Rang 16, allerdings nur zwei Punkte hinter Platz zwölf.