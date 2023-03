Dritter Heimsieg in Folge fix eingeplant

VC Wolfurt trifft auf Weiz.

Raiffeisen VC Wolfurt - VBC Weiz



Nach den beiden überragenden 3:0 Auswärtssiegen am vergangenen Wochenende reiten die Spieler des Raiffeisen VC Wolfurt auf der Erfolgswelle.

Und sie wollen ihre blütenweiße Weste – in den 3 Spielen der Meisterrunde wurde zudem noch kein Satz abgegeben – auch im Rückspiel gegen Weiz weiterhin behalten.

Das Hinspiel in Weiz war nicht einfach, denn gleich 3 Spieler aus der Grund-6 fehlten. Die jungen Nachwuchsspieler wie Doblhamer und Wohlgenannt bekamen dadurch viel Einsatzzeit und sie schlugen sich bravourös: Weiz wurde in deren Heimhalle klar 3:0 besiegt (wie am nächsten Tag auch Wr. Neustadt).