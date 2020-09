Dritter Heimsieg für Außenseiter oder erster Erfolg für DSV

Große Spannung vor dem VN.at-Eliteligaspiel Austria Lustenau Amateure gegen Dornbirner SV.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau Am. vs Hella DSV

Austria Lustenau Amateure will positive Heimserie verlängern, aber Dornbirner SV braucht endlich den ersten Saisonerfolg

Die Haselstauder haben in den bisherigen vier Meisterschaftsspielen nur drei Remis erreicht und eine Niederlage kassiert. Zudem kam für die Elf von Trainer Roman Ellensohn im nationalen und landesweiten Pokalbewerb das frühe Aus. Austria Lustenau Amateure als Fünfter in der Tabelle hat doppelt so viele Punkte auf dem Konto wie der Dornbirner SV.