Dritter Anlauf für Krippenausstellung

Buch. Zweitägige Ausstellung öffnet am kommenden Wochenende ihre Pforten.

Die Ausstellung des Krippenvereins Buch zählt seit über 20 Jahren zu einem publikumswirksamen Klassiker. Während 2020 gänzlich auf die Kurse samt der öffentlichen Präsentation verzichtet werden musste, nahmen im Vorjahr zwar die Kunstwerke wieder Gestalt an, dennoch konnte zum Finale die Ausstellung coronabedingt nicht mehr realisiert werden. Erleichtert und optimistisch zeigen sich die Verantwortlichen nun im dritten Anlauf. „Wir konnten den Vereinsbetrieb wieder spürbar hochfahren und freuen uns über das gemeinsame Ergebnis“, so Carina Janz und Helmut Stadelmann vom Obleute-Gremium. Apropos Betrieb: Ordentlich zur Sache ging es seit Schulbeginn im Werkraum in der Berggemeinde, wo verschiedene Schmuckstücke in den unterschiedlichsten Stilrichtungen entstanden sind.