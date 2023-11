Dritte Ausgabe des Christmas Garden auf der Insel Mainau gestartet

Der Christmas Garden Insel Mainau taucht seit gestern zum dritten Mal die barocken Gärten undGebäude der Blumeninsel im Bodensee in ein farbenfrohes vorweihnachtliches Gewand.

Rund 30 Lichtkunstwerke erwarten die Gäste in diesem Jahr. Unter anderem Installationen zum Thema

Liebe und Herzklopfen, darunter ein romantisches Herzstück mit 35 rot leuchtenden Herzen. In der

festlich illuminierten Kathedrale des Lichts lassen sich in einem 24 Meter langen Lichttunnel scheinbar

die Sterne vom Himmel holen und in zauberhaften Fotomotiven verewigen. Auch Frühlingsboten wie

Tulpen, Glockenblumen und Schmetterlinge sind in leuchtender Form zu bewundern. Das Tanzende

Blütenmeer mit fünf gigantischen Blüten, die als leuchtende Farbchoreographien zu synchron

programmierter Musik beeindrucken, und die Einbindung der berühmten Viktoria-Linde in das

Gesamtkunstwerk des Christmas Garden tragen zum Zauber bei. Höhepunkt des Rundgangs ist das

Schloss im Lichterglanz, bei dem Schlossfassade und Schlosskirche in festliche Lichtergewänder mit

prächtigen Ornamenten und kunstvollem Schmuckdesign gehüllt sind und von einer höfischen

Gesellschaft aus farbenprächtigen Adelsfiguren belebt werden.