Drift-Legende Ken Block stirbt bei Schneemobil-Unfall

Der Rallyefahrer Ken Block ist nach einem tragischen Unfall mit einem Schneemobil im Alter von 55 Jahren verstorben.

Der Unfall ereignete sich in Wasatch County in Utah. Laut Polizei fuhr Block auf einem steilen Abhang, als das Schneemobil umkippte und auf ihm landete. In einer Erklärung hieß es, dass Block noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag. Er soll in einer Gruppe unterwegs gewesen, aber alleine gefahren sein, als der Unfall passierte.